Aus einer neuen Studie geht hervor, dass sich knapp ein Drittel der installierten Leistung an Photovoltaik- und anderen Erneuerbaren-Anlagen in der Hand von Privatpersonen befindet. Allerdings geht er Anteil gegenüber den Vorjahren zurück. Naturstrom und Lichtblick fordern daher, die Bürgerbeteiligung gegenüber Großinvestoren zu stärken.Energiewende steht für eine dezentrale Stromerzeugung. In den vergangenen Jahren haben sich viele Bürger, etwa durch den Bau eigener Photovoltaik-Anlagen oder der Beteiligung an Energiegenossenschaften, in diesem Feld engagiert. Die Agentur für Erneuerbare Energie ...

