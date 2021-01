Zum Franken schwächt sich die Gemeinschaftswährung weiter ab und notiert aktuell auf 1,0760 Franken, nach noch 1,0791 am Vorabend.Frankfurt - Der Eurokurs ist am Freitag gesunken und hat damit die Verluste auf Wochensicht ein Stück weit ausgeweitet. Die Gemeinschaftswährung wurde gegen Mittag bei 1,2119 US-Dollar gehandelt und damit etwas tiefer als am Morgen. Auch zum Franken schwächt sich die Gemeinschaftswährung weiter ab und notiert aktuell auf 1,0760 Franken, nach noch 1,0791 am Vorabend. Damit hat sich der Euro klar...

Den vollständigen Artikel lesen ...