Die Einzelhandelsumsätze der USA sind im Dezember weiter gesunken. - US Dollar Index bleibt im positiven Bereich bei 90,50 - Die Einzelhandelsumsätze der USA sind im Dezember um -0,7% auf 540,9 Mrd. $ gesunken, so die am Freitag veröffentlichten Daten des US Census Bureau. Dieser Wert folgte auf einen Rückgang von -1,4% im November (revidiert von ...

