Open-Source-Lösungen gibt es auch für das Energiemanagement mit Wallboxen. Die Bewohner eines Hofes bei Aurich haben eine günstige Lösung mit offenen Schnittstellen gesucht und gefunden. Sie hat sogar einige Funktionalitäten, die auf dem Markt nicht Standard sind. Neue Dinge selbst machen ist Teil des Konzepts des Gröönlandhofs. Anstatt dem allgemeinen Trend des Höfesterbens zu folgen setzen drei Familien für ihren Hof so auf neue und nachhaltige Konzepte, nicht nur in der Landwirtschaft und im Zusammenleben, sondern auch in der Energieversorgung. Um den landwirtschaftlichen Betrieb nach dem Ruhestand ...

