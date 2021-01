Frankfurt/Main - Zum Wochenausklang hat der DAX deutlich nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 13.787,73 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,44 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Fast alle Werte standen im Minus. Marktbeobachtern zufolge machen Diskussionen über Verschärfungen bei den Corona-Maßnahmen und einen Shutdown der Wirtschaft die Anleger nervös. Die Aktien von Beiersdorf legten als einzige kurz vor Handelsschluss entgegen dem Trend leicht zu und standen damit entsprechend an der Spitze der Kursliste. Die Papiere der Deutschen Bank rangierten mit Kursverlusten von über drei Prozent kurz vor Handelsende am Ende der Liste, direkt hinter den Aktien von Adidas und Daimler.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagnachmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,2091 US-Dollar (-0,5 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8271 Euro zu haben.

