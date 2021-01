Der Vermögensverwalter erwartet einem Konzernverlust von rund 380 Millionen Franken, hauptsächlich verursacht durch einen Abschreiber auf Goodwill-Positionen.Zürich - Der Vermögensverwalter GAM rechnet im Jahr 2020 mit einem hohen Verlust. Das Ergebnis belastet hat ein Abschreiber auf Goodwill-Positionen in der Bilanz. Darüber hatte das Unternehmen bereits im Sommer informiert. Insgesamt geht man bei GAM von einem Konzernverlust nach dem Rechnungslegungsstandard IFRS in Höhe von rund 380 Millionen Franken aus, wie die Gruppe am Montag schreibt.

Den vollständigen Artikel lesen ...