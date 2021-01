Nach einer mehrmonatigen starken Abwärtstendenz befindet sich der Kurs der BAWAG Group Aktie wieder in genau dem höheren Preissegment, wo auch vor einem Jahr gehandelt wurde. So hoben die Käufer nahezu das gesamte letzte Jahr über den Wert von etwa 18 Euro, auf inzwischen gut 39 Euro, an. Dabei kam es zwischenzeitlich zu einem mehrmonatigen Marktgleichgewicht, im Bereich von 32 Euro. Diese Range konnte jedoch Anfang November dynamisch in Richtung ...

