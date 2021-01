Angesichts der noch nie dagewesenen Flutung der Wirtschaft mit Geld durch Zentralbanken und Staaten wittern die Warner vor der Inflation aber Morgenluft.St. Gallen - Die Inflationsraten bleiben in den Industrieländern tief, in der Schweiz mit -0.8% gar im deflationären Bereich. In ihrer Inflationsprognose erwartet die Nationalbank für Mitte 2023 eine Inflationsrate von lediglich 0.5%, trotz ihrer expansiven Geldpolitik und den Negativzinsen. Angesichts der noch nie dagewesenen Flutung der Wirtschaft mit Geld durch Zentralbanken und Staaten wittern...

Den vollständigen Artikel lesen ...