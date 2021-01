FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 18.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CHEMRING TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL WEIGHT') - TARGET 380 (250) P - BERENBERG RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1089 (1085) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 820 (750) PENCE - 'HOLD' - BERNSTEIN RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5500 (4500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 380 PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA RAISES HAMMERSON TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 27 (20) PENCE - BOFA RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('NEUTRAL') - TARGET 770 (560) PENCE - CITIGROUP RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 380 (270) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 720 (730) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITISH LAND PRICE TARGET TO 490 (450) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES LAND SECURITIES PRICE TARGET TO 730 (680) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES SEGRO PLC PRICE TARGET TO 910 (830) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 680 (620) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2560 (2500) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES IMI PLC TO 'CONVICTION BUY LIST' ('BUY') - TARGET 1520 (1330) P - GOLDMAN RAISES MELROSE INDUSTRIES PRICE TARGET TO 180 (162) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 5900 (5000) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 300 (280) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES SMITHS GROUP PRICE TARGET TO 1910 (1760) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2300 (2150) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 9500 (8500) PENCE - 'SELL' - HSBC CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 1000 (1050) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS IAG PRICE TARGET TO 190 (200) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4500 (5000) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RESUMES SSE PLC WITH 'BUY' - TARGET 1770 PENCE - JPMORGAN RAISES BOOHOO PRICE TARGET TO 480 (460) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES HOWDEN JOINERY GROUP TARGET TO 679 (677) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM CUTS BABCOCK INTERNATIONAL PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES GENUS PRICE TARGET TO 4760 (4490) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TRITAX BIG BOX TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 195 (160) PENCE - MORGAN STANLEY RAISES ANTOFAGASTA TARGET TO 1335 (1305) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PEEL HUNT RAISES GENUS PRICE TARGET TO 4750 (4600) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS DUNELM GROUP PRICE TARGET TO 1400 (1450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DIXONS CARPHONE TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') -TARGET 150(135)P - UBS CUTS PEARSON PRICE TARGET TO 741 (750) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 490 (470) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES CARNIVAL PLC PRICE TARGET TO 1300 (1000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES HISCOX PRICE TARGET TO 1020 (860) PENCE - 'NEUTRAL'



