Acronis und Tech Data haben einen Vertrag geschlossen, um gemeinsam in der Schweiz die Präsenz von Acronis-Lösungen zu stärken.Schaffhausen - Acronis, ein internationaler Cyber Protection Anbieter mit Headquarter in Singapur und in Schaffhausen in der Schweiz, und Tech Data, ein globaler Distributor von IT-Produkten mit einem Standort in Rotkreuz (ZG), haben einen Vertrag geschlossen, um gemeinsam in der Schweiz die Präsenz von Acronis-Lösungen zu stärken. Die digitale Transformation treibt Unternehmen dazu...

Den vollständigen Artikel lesen ...