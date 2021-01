Mehr als eine halbe Milliarden Euro sollen bis 2030 in den Bau neuer Solar- und Windparks fließen. Die neue Gesellschaft wird sukzessive Projekte aus der Trianel Projektentwicklung übernehmen.Mit der Trianel Wind und Solar (TWS) will Trianel gemeinsam mit 20 Stadtwerken den weiteren Ausbau von Photovoltaik und Windkraft vorantreiben. Die offizielle Gründungsveranstaltung sei bereits am 1. Dezember erfolgt. Seit Jahresbeginn ist die neue Gesellschaft nun operativ tätig und wird sukzessive Projekte aus der Trianel Projektentwicklung übernehmen, wie es am Montag von der Aachener Stadtwerke-Kooperation ...

