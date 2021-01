Das russische Gericht begründete sein Urteil damit, der 44-jährige Oppositionspolitiker habe gegen die Meldeauflagen aus einem früheren Strafprozess verstossen.Moskau - Am Sonntag ist der Kremlkritiker Alexej Nawalny von Deutschland, wo er sich monatelang von einem Giftanschlag auf ihn erholt hatte, nach Russland zurückgekehrt. Am Flughafen wurde er verhaftet und bereits am Montag vor Gericht gestellt und zu 30 Tagen Haft verurteilt. Das russische Gericht begründete sein Urteil damit, der 44-jährige Oppositionspolitiker habe gegen die Meldeauflagen aus...

