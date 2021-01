Am Wochenende hatten verschiedene Sponsoren mögliche Konsequenzen angekündigt, sollte Weissrussland als Co-Ausrichter der WM bestätigt werden.Zürich - Allen Umarmungen von IIHF-Präsident René Fasel mit dem weissrussischen Machthaber Lukaschenko zum Trotz: Der Eishockey-Weltverband hat Co-Gastgeber Belarus angesichts des grossen politischen und wirtschaftlichen Drucks die A-Weltmeisterschaft in diesem Jahr entzogen. Die Entscheidung des Exekutiv-Komitees der IIHF am Montag sei aufgrund "von Sicherheitsbedenken" getroffen worden...

Den vollständigen Artikel lesen ...