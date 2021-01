Der SMI schliesst nach einem Verlauf zwischen 10'850 und 10'900 Punkten um 0,11 Prozent höher bei 10'888,54 Punkten.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem Verlauf in einer engen Spanne eine Spur höher geschlossen. Der Markt habe zuletzt etwas an Schwung für weitere Kursgewinne verloren, sagten Händler. Die ZKB sprach dabei von Ermüdungserscheinungen nach dem starken Jahresauftakt. Der Markt sei technisch überkauft und daher reif für eine Konsolidierung, sagte auch ein Händler.

