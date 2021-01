Das Wahljahr 2021 wirft bereits jetzt seine Schatten voraus. Worauf es jetzt ankommt und warum Landwirte dringend Planungssicherheit brauchen, erläutert Bauernpräsident Joachim Rukwied im Interview. Joachim Rukwied, Präsident des Deutschen Bauernverbands. Foto © DBV Was hat die Branche 2020 am meisten bewegt? "Die wirtschaftliche Situation in der Landwirtschaft...

Den vollständigen Artikel lesen ...