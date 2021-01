Am 09. Dezember hatten wir auf eine mögliche Trading-Chance mit Nestlé hingewiesen. Die Überschrift lautete: "Nestlé: Genug Kursverluste durch Absturz - Jetzt wieder nach oben?" Der Nestlé-Trade ISIN: CH0038863350 ist angelaufen, hat aber noch nicht das gebracht, was wir eigentlich erwartet hatten. Der Kurs ist an der 200-Tage-Linie bei etwa 105 CHF nach unten abgeprallt. Es ging bis 99,82 CHF nach unten, aber die Gegenreaktion lief postwendend an. ...

