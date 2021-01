Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag fester eröffnet und die Marke von 10'900 Punkten geknackt.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Dienstag fester eröffnet und die Marke von 10'900 Punkten geknackt. Orientierungshilfe aus den USA gibt es zwar wegen des Feiertags am Montag keine, in Japan hingegen zogen die Aktien am Berichtstag klar an. Gestützt werde die positive Grundstimmung von einer Reihe von guten Wirtschaftsdaten aus China, hiess es in Marktkreisen.

Den vollständigen Artikel lesen ...