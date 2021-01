FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 19.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 250 (245) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SAINSBURY(J) PRICE TARGET TO 275 (250) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 875 (850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BIG YELLOW GROUP PRICE TARGET TO 1140 (1050) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 165 (155) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3200 (3000) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 8200 (8700) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS IMPERIAL BRANDS TARGET TO 2170 (2240) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BP PRICE TARGET TO 380 (365) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1350) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SHELL PRICE TARGET TO 1815 (1715) PENCE - 'OUTPERFORM' - EXANE BNP RAISES RELX TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 1850 (1550) PENCE - GOLDMAN RAISES DERWENT LONDON PRICE TARGET TO 4000 (3990) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 7000 (7100) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CENTRICA PRICE TARGET TO 66 (60) PENCE - 'OVERWEIGHT' - RPT/GOLDMAN CUTS RECKITT BENCKISER PRICE TARGET TO 6500 (6850) PENCE - 'NEUTRAL'



