Der AUD/USD zieht sich von seinem 0,7813 Hoch, dem Höchststand vom April 2018, zurück. Der Markt wartet auf die geldpolitische Sitzung der Reserve Bank of Australia (RBA) am 2. Februar. Die im Statement of Monetary Policy vom November letzten Jahres dargelegten Makro-Annahmen sehen überholt aus und müssen aufgefrischt werden. Reflationäre Trades machen ...

