Nach Ansicht der europäischen Luftfahrtbehörde EASA erfüllen die Verbesserungen an dem Flugzeugtyp die Anforderungen an die Flugsicherheit.Köln - Boeings Krisenjet 737 Max soll nach fast zwei Jahren Flugverbot auch in Europa demnächst wieder starten dürfen. Er erwarte die Wiederzulassung in der nächsten Woche, sagte der Chef der europäischen Luftfahrtbehörde EASA, Patrick Ky, am Dienstag in einer Online-Veranstaltung mit dem deutschen Luftfahrt-Presse-Club. Nach Ansicht der Behörde erfüllten die Verbesserungen an dem Flugzeugtyp die...

Den vollständigen Artikel lesen ...