Henrik Pontzen, Leiter ESG bei Union Investment: «Die USA gehen bei der Nachhaltigkeit nicht mehr rückwärts, sondern nehmen Tempo auf in Richtung Zukunft.»Frankfurt - Der bevorstehende Machtwechsel in Washington beeinflusst den internationalen Markt für nachhaltige Finanzanlagen positiv. Das geht aus einer Analyse von Union Investment hervor. Dabei verleiht der Sieg der US-Demokraten bei der Stichwahl in Georgia um zwei Senatssitze dem globalen Kampf gegen den Klimawandel deutlich mehr Schubkraft. "Die knappen Mehrheiten in Senat und...

Den vollständigen Artikel lesen ...