Der USD/CHF steigt zu den wichtigen Hochs von 0,8918/26, oberhalb derer eine kleine Basis für weitere Gewinne geschaffen wird, so das Analystenteam der Credit Suisse. Wichtige Zitate "Der USD/CHF ist in den letzten Tagen kräftig in Richtung der wichtigen Hochs von 0,8918/26 vorgedrungen, was das Risiko einer Basis und der von uns gewünschten korrektiven ...

