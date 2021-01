Die in Deutschland erwartete weitere Verschärfung und Verlängerung der Corona-Beschränkungen belasteten den Euro nicht.Frankfurt - Der Euro ist am Dienstag über 1,21 US-Dollar gestiegen. Am frühen Abend liegt der Kurs bei 1,2126. Im frühen Handel notierte die Gemeinschaftswährung noch unter der Marke von 1,21 Dollar. Der Dollar gab im Gegenzug zu vielen Währungen etwas nach und fiel zum Franken unter die Marke von 0,89. Am frühen Abend kostet ein Dollar 0,8884 Franken. Der Euro notiert derweil zum Franken wenig...

Den vollständigen Artikel lesen ...