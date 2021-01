FFP-2-Masken werden zur Pflicht und Arbeitnehmer erhalten ein Recht auf Home Office. Die Schulen bleiben geschlossen.Berlin - Der bis Ende Januar befristete Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie in Deutschland wird angesichts weiter hoher Infektions- und Todeszahlen bis Mitte Februar verlängert. Das haben Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidenten der Länder am Dienstag bei ihrer Schaltkonferenz beschlossen. Zugleich vereinbarten sie, die Maskenpflicht zu verschärfen. So müssen künftig in...

Den vollständigen Artikel lesen ...