Laut einer Studie von Future Grocery Shopping über die aktuellsten Entwicklungen des Online-Lebensmittel-Marktes in den Niederlanden, ist in 2020 das Online-Einkaufen von Lebensmittel mit 86% gestiegen. Dies führte zu einem Gesamtumsatz von 2 Milliarden Euro* in den Niederlanden. Infografik © Future Grocery Shopping 2021 Hier die wichtigsten Ergebnisse der Studie:...

Den vollständigen Artikel lesen ...