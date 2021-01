Die digitale Kontoeröffnung wird matchentscheidend und traditionelle Schweizer Finanzinstitute müssen ihre Spielweise offensiver gestalten, wenn sie am Ball bleiben wollen.Zug - Die digitale Kontoeröffnung wird matchentscheidend und traditionelle Schweizer Finanzinstitute müssen ihre Spielweise offensiver gestalten, wenn sie am Ball bleiben wollen. Der erste Inacta Finance Onboarding Benchmark 2020 analysiert die Onboarding-Prozesse von über 20 verschiedenen Firmen in den Bereichen Retail Banking, Neo Banken, Wealth Management und Crypto Exchanges. Wer steht wo?

