FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 20.01.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS INITIATES RANDALL & QUILTER WITH 'OVERWEIGHT' - TARGET 251 PENCE - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3570 (3040) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 850 (630) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IAG PRICE TARGET TO 175 (120) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 165 (140) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4880 (3785) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS AVON RUBBER PRICE TARGET TO 3335 (4065) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 143 (146) PENCE - 'BUY' - BERENBERG CUTS ELECTROCOMPONENTS TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 890 (880) PENCE - BERENBERG CUTS MORGAN ADVANCED MATERIALS TO 'HOLD' (BUY) - TARGET 330 PENCE - BERENBERG RAISES BODYCOTE PLC PRICE TARGET TO 825 (775) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES CERES POWER PRICE TARGET TO 1540 (1220) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DIPLOMA PLC TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 2475 (2350) PENCE - BERENBERG RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2310 (2120) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES HILL & SMITH PRICE TARGET TO 1550 (1480) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 590 (550) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES OXFORD INSTRUMENTS PRICE TARGET TO 2300 (1485) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 4740 (3535) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 410 (370) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 2005 (1975) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SPECTRIS TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 3460 (2425) PENCE - BERENBERG RAISES ST JAMES'S PLACE PRICE TARGET TO 1348 (1195) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VITEC GROUP PRICE TARGET TO 990 (630) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES XP POWER PRICE TARGET TO 5550 (5230) PENCE - 'BUY' - BOFA CUTS RIGHTMOVE TO 'UNDERPERFORM' ('NEUTRAL') - TARGET 580 (680) PENCE - CITIGROUP CUTS STANDARD CHARTERED TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 530 (580) PENCE - CREDIT SUISSE CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9000 (9500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE CUTS GLAXOSMITHKLINE TO 'UNDERPERFORM' (N) - PRICE TARGET 1400(1580)P - CREDIT SUISSE RAISES EASYJET PRICE TARGET TO 934 (840) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 515 (490) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ROYAL MAIL TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 550 (320) PENCE - JEFFERIES CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 8250 (8500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS BAT PRICE TARGET TO 2792 (2909) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1950 (2000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS WOOD GROUP TO 'UNDERPERFORM' ('HOLD') - TARGET 260 (240) PENCE - JEFFERIES RAISES IMPERIAL BRANDS PRICE TARGET TO 2041 (1957) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1080 (1170) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 825 (875) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN CUTS WH SMITH PRICE TARGET TO 1618 (1620) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WIZZ AIR PRICE TARGET TO 5725 (5850) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 390 (410) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 226 (210) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 1150 (970) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES WINCANTON PRICE TARGET TO 375 (350) PENCE - 'BUY' - MS CUTS BRITVIC TO 'EQUAL-WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - PT 850 (1000) PENCE - ODDO BHF CUTS RIO TINTO TO 'REDUCE' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 5700 (5500) PENCE - PEEL HUNT RAISES HOLLYWOOD BOWL TO 'ADD' ('HOLD') - TARGET 220 PENCE - RBC RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 450 (395) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/RBC CUTS RIO TINTO PRICE TARGET TO 6000 (6100) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - STIFEL EUROPE RAISES MONEYSUPERMARKET.COM TO 'BUY' ('HOLD') - PT 320 (305) P. - UBS RAISES FERGUSON PRICE TARGET TO 10050 (9450) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1450 (1440) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IBSTOCK PRICE TARGET TO 220 (215) PENCE - 'BUY'



- BOFA RAISES AUTO TRADER GROUP PRICE TARGET TO 725 (680) PENCE - 'BUY'



