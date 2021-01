Berliner Energieagentur startet in Berlin-Spandau ein neues Mieterstromprojekt. Die Bewohnerinnen und Bewohner können den Photovoltaik-Strom von den Gründächern als BEA-Kiezstrom direkt beziehen und auch für Elektroautos nutzen. Die Berliner Energieagentur (BEA) hat in Zusammenarbeit mit der Charlottenburger Baugenossenschaft ("Charlotte") ein neues Mieterstrom-Projekt in Berlin-Spandau gestartet. Das Besondere: Die neuen Photovoltaik-Anlagen hat man auf begrünten Dächern installiert. Ladesäulen ...

