In Brandenburg hat das EPC-Unternehmen das Photovoltaik-Kraftwerk mit 7,8 Megawatt errichtet. Die Stadtwerke Tübingen sind der Betreiber und wollen mit dem Solarstrom mehr als 2500 Kunden versorgen.Juwi hat im brandenburgischen Metzdorf eine Photovoltaik-Freiflächenanlage mit 7,8 Megawatt errichtet, die ohne EEG-Förderung auskommen wird. Der Solarpark sei nun an den künftigen Betreiber, die Stadtwerke Tübingen, übergeben worden, hieß es am Mittwoch von dem EPC-Unternehmen. Diese seien Käufer des förderfreien Solarparks und stellten gleichzeitig den Stromabnahmevertrag (PPA) für die Projektgesellschaft. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...