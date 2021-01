Der EuroStoxx50 notiert um die Mittagszeit 0,70 Prozent im Plus bei 3620,70 Punkten.Paris - Zur Wochenmitte sind die Aktienkurse an Europas Börsen wieder etwas in Schwung gekommen. Am Tag des Machtwechsels in den Vereinigten Staaten notierte der EuroStoxx50 um die Mittagszeit 0,70 Prozent im Plus bei 3620,70 Punkten. Der französische Cac 40 rückte um 0,57 Prozent auf 5630,38 Punkte vor und der britische FTSE 100 gewann 0,17 Prozent auf 6724,15 Punkte. Joe Biden soll kurz nach dem...

