Der Zubau lag um 60 Prozent höher als im Vorjahr. Allein im Dezember 2020 kamen 23,3 Gigawatt hinzu. Insgesamt waren in China Ende letzten Jahres 252,2 Gigawatt Photovoltaik-Leistung installiert.Bis zum Ende des dritten Quartals 2020 sah der Photovoltaik-Zubau in China noch mau aus: Nur 18,7 Gigawatt gingen in den ersten neun Monaten neu in Betrieb. Im vierten Quartal legte das Land dann aber einen furiosen Endspurt hin - 29,5 Gigawatt wurden neu installiert, allein im Dezember 23,3 Gigawatt. Die Neuinstallationen des Gesamtjahres lagen um 60 Prozent höher als die von 2019. Das teilt das Beratungsunternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...