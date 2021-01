Konferenz der Erziehungsdirektoren und die wissenschaftliche Task Force empfehlen, auf ein Verbot des Präsenzunterrichts an den Primarschulen, wenn immer möglich, zu verzichten.Bern - Trotz neuen, deutlich ansteckenderen Coronavirus-Varianten sollen die Schulen offen bleiben. Der Bundesrat hat sich an seiner heutigen Sitzung über mögliche weitergehende Massnahmen der Kantone in den obligatorischen und nachobligatorischen Schulen sowie über die Untersuchung der Swiss National Covid-19 Science Task Force (STF) zu Schulschliessungen informieren lassen.

