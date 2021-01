Die Abgabe der Kontrollmehrheit der Post an dem Finanzunternehmen soll die im vergangenen Sommer von der Landesregierung vorgeschlagene Aufhebung des Verbots der Vergabe von Krediten und Hypotheken durch die Post flankieren.Bern - Der Bundesrat strebt eine Privatisierung der Postfinance an. Die Abgabe der Kontrollmehrheit der Post an dem Finanzunternehmen soll die im vergangenen Sommer von der Landesregierung vorgeschlagene Aufhebung des Verbots der Vergabe von Krediten und Hypotheken durch die Post flankieren. Mit der Privatisierung solle den von vielen Vernehmlassungsteilnehmenden geäusserten Bedenken in Bezug auf...

Den vollständigen Artikel lesen ...