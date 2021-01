Die Ladeleistung des neuen Produkts liegt bei bis zu 300 Kilowatt, der Spannungsbereich bei bis zu 1.000 Volt. Siemens verspricht einen Wirkungsgrad von 96 Prozent.Siemens Smart Infrastructure hat seine neue Ladesäule namens Sicharge D für Schnellladestationen an Autobahnen, in Städten, in öffentlichen Parkhäusern und in Einkaufszentren entwickelt. Der konstante Wirkungsgrad liegt bei über 95,5 Prozent, der Spitzenwirkungsgrad bei 96 Prozent - nach Angaben des Unternehmens einer der besten Werte auf dem Markt. Die Ladesäule ist so konzipiert, dass sie auch mit künftigen technologischen Entwicklungen ...

