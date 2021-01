In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Gewinn im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 3,4 Milliarden Dollar.New York - Der boomende Handel mit Wertpapieren in der Corona-Krise hat dem US-Geldhaus Morgan Stanley zum Jahresende starke Geschäftszuwächse beschert. In den drei Monaten bis Ende Dezember stieg der Gewinn im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 3,4 Milliarden Dollar, wie der Finanzkonzern am Mittwoch mitteilte. Die Erträge - die gesamten Einnahmen - wuchsen um rund ein Viertel auf 13...

Den vollständigen Artikel lesen ...