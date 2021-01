Die Organisation freut sich auf die kommende Ausgabe von PotatoEurope, die vom 1.-2. September 2021, in den Niederlanden, an dem Standort von Wageningen University & Research Field Crops, in Lelystad stattfinden wird. Die große Anzahl an Unternehmen, die bereits ihren Platz auf der PotatoEurope 2021 gebucht haben, zeigt, wie sehr die internationale Kartoffelindustrie sich darauf...

Den vollständigen Artikel lesen ...