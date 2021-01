"Jobs, Jobs und Jobs, darum geht es uns", sagte der australische Premierminister Scott Morrison in einer unmittelbaren Reaktion auf den Arbeitsmarktbericht, während er auf einer Medienkonferenz in Gladstone sprach. Morrison sagte, dass er die Jobzahlen erst studieren wolle, bevor er sich weiter dazu äußere. Im Dezember wurden in der südasiatischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...