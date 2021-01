FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1875 (1900) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 3730 (3560) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1465 (1230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES PEARSON PRICE TARGET TO 630 (520) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES ROTORK TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - TARGET 375 (290) PENCE - BERENBERG CUTS GREAT PORTLAND PRICE TARGET TO 750 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES AB FOODS PRICE TARGET TO 2650 (2240) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES DFS FURNITURE PRICE TARGET TO 285 (230) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES ELEMENTIS PRICE TARGET TO 155 (145) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2100 (1750) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HILTON FOOD PRICE TARGET TO 1050 (1020) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 320 (223) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 160 (125) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARSTONS PRICE TARGET TO 90 (50) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 6500 (4500) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES OCADO PRICE TARGET TO 2900 (2525) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAINSBURY TO 'HOLD' ('SELL') - TARGET 214 (183) PENCE - BERENBERG RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES TESCO PRICE TARGET TO 286 (275) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WH SMITH PRICE TARGET TO 1500 (1200) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES STARTS BP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 270 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES AGGREKO PRICE TARGET TO 475 (465) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES ASHTEAD GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 4100 (3000) PENCE - EXANE BNP CUTS PEARSON TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 700 PENCE - GOLDMAN CUTS ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 1510 (1600) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 235 (230) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS HISCOX TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1000 (1020) PENCE - JEFFERIES RAISES CMC MARKETS PRICE TARGET TO 450 (410) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 497 (458) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROLLS-ROYCE PRICE TARGET TO 130 (110) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SERICA ENERGY PLC PRICE TARGET TO 157 (149) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS SHELL WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1780 PENCE - JPMORGAN RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1500 (1400) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES DIPLOMA PLC PRICE TARGET TO 2510 (1940) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 568 (415) PENCE - 'OVERWEIGHT' - LIBERUM RAISES ASCENTIAL PLC PRICE TARGET TO 410 (395) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 320 (260) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES SSE PRICE TARGET TO 1750 (1625) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/GOLDMAN CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2400 (2430) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS INFORMA TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 560 (550) PENCE - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1750 (1563) PENCE - 'BUY'



