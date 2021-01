Die Schweizer Börse verliert am Donnerstag nach einem festen Start an Schwung, präsentiert sich im Verlauf aber nach wie vor gut gehalten.Zürich - Die Schweizer Börse verliert am Donnerstag nach einem festen Start an Schwung, präsentiert sich im Verlauf aber nach wie vor gut gehalten. Die reibungslose Amtseinführung von Joe Biden als 46. Präsident der USA werde zwar mit Erleichterung aufgenommen und habe auch Käufe ausgelöst. Aber die Anleger seien nun wohl mit angezogener Handbremse unterwegs, sagt ein Händler.

Den vollständigen Artikel lesen ...