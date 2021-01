Der Untersuchung von Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung und Partnern zufolge ist das theoretisch nutzbare Flächenpotenzial für Photovoltaik an Fassaden in Deutschland doppelt so groß wie das der Dächer. Besonders hoch ist es in den Ballungsräumen.In vielen Bundesländern und Kommunen geben Solar-Kataster heute Auskunft über das Potenzial einzelner Dächer, dort Solarstrom zu erzeugen. Doch wie steht es um die Fassaden der Gebäude? Wie viel potenzielle Fläche bieten sie für die Photovoltaik? Das hat das jetzt das Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR) zusammen mit Partnern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...