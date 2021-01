Die Corona-Pandemie hat die Stromversorgungsnetze in eine Situation gebracht, die erst in 5 bis 10 Jahren erwartet wurde. In einem kostenfreien Workshop am 4. Februar im Rahmen der Online-Tagung Zukünftige Stromnetze diskutieren Experten die Krisenfestigkeit der Versorgungsnetze. Die Corona-Pandemie hat auch die Stromversorgungsnetze vor nie gekannte Herausforderungen gestellt. Im April sank die elektrische Last im Übertragungsnetz teilweise um 30 Prozent - und machte zahlreiche Eingriffe notwendig, ...

