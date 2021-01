Die Marktoffensive Erneuerbare Energien will Impulse zur Entwicklung eines nachfragegetriebenen Marktes für langfristige direkte Stromlieferverträge in Deutschland setzen. Initiiert wurde sie von der Deutschen Energie-Agentur dena, dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und dem Klimaschutz-Unternehmen e.V.Trotz Corona-bedingten Einschränkungen wurden 2020 europaweit PPAs für rund zehn Gigawatt Erneuerbare-Leistung geschlossen, knapp die Hälfte davon Photovoltaik. Eine neue Initiative will nun gezielt den heimischen Markt für langfristige, direkte Erneuerbare-Stromlieferverträge stärken: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...