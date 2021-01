Gemeinsam mit IWB will der Schweizer Energiekonzern das Photovoltaik-Kraftwerk mit 2,2 Megawatt nun installieren. Die Supermarktkette Denner wird den Solarstrom für 20 Jahre beziehen, wofür nun auch der Stromabnahmevertrag unterzeichnet wurde. Dennoch ist das Projekt wegen der unzureichenden Rahmenbedingungen in der Schweiz nicht wirtschaftlich.Es ist ein Pionierprojekt in mehrfacher Hinsicht. Bereits im November 2019 kündigte Axpo an, es wolle an der Muttsee-Staumauer in den Alpen ein Photovoltaik-Kraftwerk installieren. Im Frühjahr 2020 erhielt der Schweizer Energiekonzern die Baugenehmigung. ...

