Die Nickel-Mangan-Batteriezellen für Elektrofahrzeuge sollen ab Juni 2021 in China gefertigt werden, ab 2023 womöglich auch in Deutschland. Die Zellen ohne dem problematischen Schwermetall Kobalt sind ab sofort bestellbar.Die Demokratische Republik Kongo gehört zu den ärmsten Ländern der Erde. Doch zugleich ist der von Bürgerkriegen und Korruption ausgezehrte Staat bislang eines der Schlüsselländer für die weltweite Elektromobilität - wegen seines Reichtums an Kobalt: Batteriehersteller verwenden das Schwermetall, um Kathoden für Batteriezellen herzustellen. Schätzungen der US-amerikanischen Behörde ...

Den vollständigen Artikel lesen ...