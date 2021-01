Die Spekulanten treiben ihr Unwesen an der Börse. Es gibt immer mehr Blütenträume. Nimm das Brennstoffzellenunternehmen Plug Power aus Latham in New York. Der Kurs geht ab wie Schmids Katze. Vor einem Jahr notierte die Aktie noch bei 3,90 Dollar. Aktuell steht der Kurs schon bei 64 Dollar. Der Börsenwert türmt sich üppige 30 Milliarden ...

Der Beitrag Plug Power, Tesla, Alibaba, Netflix: Der Höhenflug geht weiter erschien zuerst auf Timschäfermedia.

Den vollständigen Artikel lesen ...