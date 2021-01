Die niederländische Supermarktkette Albert Heijn setzt den Aufbau nachhaltiger Landwirtschaft in einem mehrjährigen Programm, ein "Better for"-Programm, weiter fort. In der Obst- und Gemüsekette setzt der Supermarkt zusammen mit mehr als 200 permanenten Erzeugern in den Niederlanden weiter auf nachhaltigen Anbau im Rahmen eines vergleichbaren "Better...

Den vollständigen Artikel lesen ...