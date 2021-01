Der 50-Jährige war zuletzt als selbständiger Berater und Unternehmer tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie sowie umfassende Führungserfahrung.Zürich - Oliver Banz übernimmt per 1. Februar 2021 die Leitung des KMU-Geschäfts der Region Zürich. Der 50-Jährige war zuletzt als selbständiger Berater und Unternehmer tätig und verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie sowie umfassende Führungserfahrung. Oliver Banz war mehr als sieben Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen bei der UBS tätig, unter anderem als Head...

