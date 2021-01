Anteilsmässig die meisten Personen geimpft hat der Kanton Basel-Stadt, mengenmässig der Kanton Zürich. Verabreicht wurde 37% der verfügbaren Menge.Bern - In der Schweiz sind bis am Donnerstag rund 170'000 Impfungen gegen das Coronavirus verabreicht worden. Das entspricht rund zwei Prozent der Bevölkerung, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Freitag mitteilte. Bisher seien schweizweit 1,97 Impfungen pro 100 Einwohner verabreicht worden, hiess es. Geimpft wird mittlerweile in allen Kantonen. Anteilsmässig die meisten Personen geimpft hat...

Den vollständigen Artikel lesen ...