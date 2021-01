FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS 4IMPRINT GROUP PRICE TARGET TO 3400 (3500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 9000 (9300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS BUNZL TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 2350 (2750) PENCE - BARCLAYS RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 740 (650) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES LEARNING TECHNOLOGIES PRICE TARGET TO 230 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SUMO GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 375 (300) PENCE - CITIGROUP CUTS VECTURA GROUP TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 130 PENCE - CITIGROUP RAISES DAILY MAIL PRICE TARGET TO 745 (625) PENCE - 'SELL' - CREDIT SUISSE CUTS SAGE GROUP PRICE TARGET TO 500 (530) PENCE - 'UNDERPERFORM' - DAVY RAISES EASYJET TO 'OUTPERFORM' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 920 (800) PENCE - DAVY RAISES WIZZ AIR PRICE TARGET TO 4000 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES BRITISH LAND TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 490 PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1700 (1620) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES LAND SECURITIES TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 730 PENCE - GOLDMAN CUTS ASOS PRICE TARGET TO 5800 (6200) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2520 (3000) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 6575 (6400) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES EVRAZ PRICE TARGET TO 460 (310) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES LEARNING TECHNOLOGIES TARGET TO 124 (118.3) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES TUI PRICE TARGET TO 3 (1.51) EUR - 'SELL' - HSBC INITIATES CARETECH WITH 'BUY' - TARGET 685 PENCE - HSBC INITIATES PREMIER FOODS WITH 'REDUCE' - TARGET 90 PENCE - HSBC INITIATES XP POWER WITH 'BUY' - TARGET 6100 PENCE - HSBC RAISES ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 2800 PENCE - 'HOLD' - HSBC RAISES DIRECT LINE PRICE TARGET TO 370 (368) PENCE - 'BUY' - HSBC RAISES NICHOLS PRICE TARGET TO 1550 (1500) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1563 (1438) PENCE - 'NEUTRAL' - KEPLER CHEUVREUX CUTS IAG TO 'REDUCE' (HOLD) - PRICE TARGET 1.30 EUR - LIBERUM INITIATES BANGO WITH 'BUY' - TARGET 260 PENCE - LIBERUM RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1480 (1435) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES SUMO GROUP PRICE TARGET TO 385 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TEAM17 PRICE TARGET TO 830 (750) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT INITIATES SAGE GROUP WITH 'BUY' - TARGET 735 PENCE - PEEL HUNT RAISES TREATT PRICE TARGET TO 975 (775) PENCE - 'BUY' - RBC CUTS BHP GROUP PRICE TARGET TO 2500 (2600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1800 (1600) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES UDG HEALTHCARE PRICE TARGET TO 940 (880) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES HALMA PRICE TARGET TO 2550 (2450) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1230 (1130) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES RENISHAW PRICE TARGET TO 4100 (3800) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES ROTORK PRICE TARGET TO 372 (340) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SOUTH32 PRICE TARGET TO 170 (165) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES SPECTRIS PRICE TARGET TO 2500 (2300) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12000 (11200) PENCE - 'NEUTRAL'



