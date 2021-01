Die japanische Regierung hat in ihrem jüngsten Konjunkturbericht den Ausblick für den privaten Konsum den zweiten Monat in Folge gesenkt. Zusätzliche Erkenntnisse "Die Regierung bleibt bei ihrer Einschätzung, dass sich die Wirtschaft aufgrund des Coronavirus in einem ernsten Zustand befindet, aber Anzeichen einer Erholung zeigt." "Die japanische Regierung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...